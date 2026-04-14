La NASA evalúa la preparación del 112 Canarias ante emergencias del programa Artemis

14 Abr 2026 por Redacción Irispress

La NASA ha evaluado la capacidad operativa del servicio de emergencias 112 Canarias para responder ante una posible incidencia relacionada con el programa espacial Artemis. Esta revisión forma parte de los protocolos internacionales que contemplan escenarios de emergencia durante misiones tripuladas, especialmente en fases de lanzamiento o reentrada.

Coordinación internacional y respuesta ante emergencias

El análisis se centra en la capacidad de coordinación, comunicación y actuación del sistema de emergencias canario en caso de que fuera necesario intervenir en un escenario real. Canarias, por su posición estratégica, puede formar parte de zonas de apoyo en operaciones espaciales, lo que requiere una preparación específica.

Desde las instituciones implicadas destacan la importancia de estos ejercicios para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones excepcionales. La evaluación refuerza la colaboración entre organismos internacionales y servicios locales, en un contexto de creciente actividad en la exploración espacial.