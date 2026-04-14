La Iglesia en España respalda al Papa y critica el “ataque burdo” de Trump

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha mostrado su respaldo al Papa tras lo que ha calificado como un “ataque burdo” por parte de Donald Trump, en referencia a una imagen generada con inteligencia artificial que ha generado polémica. El representante de los obispos ha defendido la figura del Pontífice y ha criticado el uso de este tipo de contenidos en el debate público.

En sus declaraciones, ha considerado que la imagen difundida proyecta una visión que, a su juicio, puede interpretarse como una representación del “anticristo”, lo que ha intensificado la controversia en torno a su significado y difusión.

Críticas al uso de la inteligencia artificial

El responsable de los obispos ha alertado sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial para generar contenidos manipulados, especialmente cuando afectan a figuras públicas o símbolos religiosos. En este sentido, ha reclamado un uso responsable de estas herramientas y ha advertido de su potencial para distorsionar la realidad y generar conflictos.

La polémica se suma al debate creciente sobre los límites éticos de la inteligencia artificial y su impacto en la comunicación y la convivencia social.