El Gobierno elimina la declaración responsable en la regularización de migrantes para acreditar antecedentes

El Gobierno ha suprimido la posibilidad de presentar una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales en los procesos de regularización de personas migrantes. A partir de ahora, será necesario aportar documentación oficial que certifique esta situación, reforzando así los requisitos exigidos en estos procedimientos.

La medida busca aumentar las garantías y la seguridad jurídica en los procesos administrativos vinculados a la regularización.

Refuerzo del control en los trámites

Con este cambio, las autoridades pretenden evitar posibles irregularidades y asegurar que la verificación de antecedentes se realice mediante documentos válidos emitidos por organismos competentes. El ajuste forma parte de una revisión de los procedimientos de extranjería, con el objetivo de mejorar su fiabilidad y transparencia.