China tacha de “peligroso” e “irresponsable” el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de EEUU

China ha criticado con dureza el bloqueo del estrecho de Ormuz atribuido a Estados Unidos, calificándolo de “peligroso” e “irresponsable”. Pekín considera que esta acción pone en riesgo la estabilidad regional y amenaza el normal funcionamiento de una de las principales rutas energéticas del mundo.

Preocupación por el impacto global

Las autoridades chinas han advertido de que cualquier alteración en esta vía estratégica puede tener consecuencias directas en el comercio internacional y en el suministro de petróleo. El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de crudo, por lo que su bloqueo genera inquietud en los mercados y en la comunidad internacional.

El pronunciamiento de China se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica, con advertencias cruzadas entre distintas potencias. Desde Pekín se insiste en la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas y evitar medidas que puedan agravar la situación.