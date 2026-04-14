Ascienden a 16 las mujeres asesinadas por violencia de género tras el último caso confirmado en Córdoba

14 Abr 2026 por Redacción Irispress

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 16 en lo que va de año, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del caso ocurrido en Córdoba. La actualización eleva el balance de víctimas y vuelve a poner el foco en la gravedad de esta problemática.

Llamamiento a reforzar la prevención

Desde Igualdad han reiterado la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de protección y prevención, así como la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo. Las instituciones recuerdan que existen recursos de atención y apoyo disponibles para las víctimas.

El caso ha generado una nueva reacción de condena social y política, en un contexto en el que se insiste en la urgencia de avanzar en la lucha contra la violencia de género. Los expertos subrayan la importancia de la coordinación entre administraciones para evitar nuevas víctimas.