Trump asegura que la presencia militar de EE.UU. se mantendrá en la región hasta garantizar el cumplimiento del acuerdo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el armamento y el personal militar estadounidense “permanecerán” en Irán y sus alrededores hasta que se cumplan los términos del pacto alcanzado recientemente. Según ha señalado, esta presencia busca asegurar la estabilidad en la zona y supervisar que se respeten los compromisos adquiridos por las partes implicadas.

Trump ha defendido que mantener desplegadas fuerzas en la región es una medida necesaria para evitar nuevos episodios de tensión y garantizar la seguridad en un contexto geopolítico especialmente sensible. Sus declaraciones se producen en un momento en el que la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acuerdos y su impacto en el equilibrio regional.

El exmandatario ha insistido en que la permanencia militar no tiene carácter indefinido, sino que estará vinculada al cumplimiento efectivo del pacto. En este sentido, ha subrayado que cualquier retirada dependerá de que se consoliden las condiciones de estabilidad y se reduzcan los riesgos de nuevos conflictos en la zona.