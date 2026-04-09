La vocación sigue marcando la elección universitaria, aunque pierde peso entre los alumnos de Bachillerato

El 56% de los estudiantes de Bachillerato asegura que elegirá su futuro grado universitario por vocación, una cifra que supone un descenso de dos puntos porcentuales respecto al año anterior, según refleja un estudio reciente. A pesar de esta ligera caída, el interés personal continúa siendo el principal criterio a la hora de decidir qué carrera cursar.

El informe apunta a que otros factores, como las salidas profesionales, la estabilidad laboral o las expectativas económicas, están ganando relevancia en el proceso de decisión. Este cambio sugiere una mayor preocupación por la empleabilidad en un contexto marcado por la incertidumbre del mercado laboral y la necesidad de asegurar oportunidades a medio y largo plazo.

No obstante, los expertos destacan que la vocación sigue desempeñando un papel clave en la satisfacción académica y el rendimiento de los estudiantes. Por ello, recomiendan combinar el interés personal con un análisis realista de las opciones profesionales, buscando un equilibrio entre motivación y perspectivas de futuro.