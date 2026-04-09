La tripulación de Artemis II prepara la cápsula para el amerizaje previsto este sábado

Los astronautas de la misión Artemis II han comenzado los trabajos de preparación de la cabina de la cápsula ante el inminente amerizaje, previsto para este sábado en horario de España. Las tareas incluyen la revisión de sistemas, la reorganización del interior y la comprobación de los protocolos de seguridad para garantizar una reentrada y descenso controlados.

Según la NASA, esta fase es clave dentro de la misión, ya que implica asegurar que todos los elementos de la nave funcionen correctamente antes del regreso a la Tierra. El amerizaje se realizará en una zona oceánica previamente delimitada, donde equipos especializados estarán preparados para recuperar a la tripulación y la cápsula tras el impacto controlado con el agua.

Este hito marcará uno de los momentos más delicados de la misión, en el que se pondrán a prueba tanto la tecnología de la nave como la preparación de los astronautas. La operación será seguida en todo el mundo como parte de los avances del programa Artemis, que busca consolidar el retorno humano a la órbita lunar y sentar las bases de futuras exploraciones más ambiciosas.