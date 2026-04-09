La Feria del Libro de Madrid desvela el cartel de su 85ª edición, un homenaje al humor y la lectura compartida

9 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Feria del Libro de Madrid ha presentado el cartel oficial de su 85ª edición, una propuesta visual que apuesta por una escena coral en la que la lectura y el humor se convierten en protagonistas. La imagen reúne a múltiples personajes y situaciones que reflejan la diversidad de lectores y el carácter abierto y festivo de uno de los eventos culturales más importantes del país.

El diseño busca poner en valor la lectura como experiencia compartida, integrando guiños humorísticos y referencias al mundo del libro en una composición dinámica y accesible. Con esta línea creativa, la organización pretende acercarse a públicos diversos y reforzar el carácter inclusivo y participativo de la feria, que cada año reúne a miles de visitantes en torno a la literatura.

La nueva edición volverá a celebrarse en el Parque de El Retiro, consolidando este espacio como epicentro cultural durante varias semanas. El cartel se convierte así en la carta de presentación de una cita que combina tradición y renovación, y que continúa siendo un referente para el sector editorial y los amantes de la lectura.