Irán establece rutas alternativas en Ormuz ante el riesgo de minas en plena tregua

9 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Revolucionaria iraní ha difundido un nuevo esquema de navegación en el estrecho de Ormuz que obliga a los buques a utilizar rutas alternativas para evitar posibles minas antibuque en la zona. La medida se produce en el contexto de la reciente tregua entre Estados Unidos e Irán, y busca reducir los riesgos en uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.

Según las autoridades iraníes, las embarcaciones deberán coordinarse con la armada del cuerpo militar y seguir itinerarios específicos tanto de entrada como de salida del golfo Pérsico, con recorridos que bordean enclaves como la isla de Larak. El objetivo es evitar las rutas habituales, donde se ha advertido de la posible presencia de artefactos explosivos tras semanas de conflicto en la región.

La reapertura parcial del estrecho llega acompañada de fuertes restricciones y bajo control militar, lo que refleja la fragilidad de la situación pese al alto el fuego. Este corredor es clave para el comercio energético global, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento sigue generando incertidumbre en los mercados y en el transporte marítimo internacional.