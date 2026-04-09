El Gobierno releva a la presidenta de AEMET, María José Rallo, tras solicitar su salida

El Gobierno ha cesado a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, María José Rallo, tras presentar esta su dimisión “a petición propia”, según han confirmado fuentes oficiales. El relevo se produce en un momento clave para el organismo, encargado de la vigilancia meteorológica y la emisión de alertas en todo el territorio nacional.

Rallo, que ocupaba el cargo desde esta última etapa al frente de la agencia, ha estado vinculada a la gestión de episodios meteorológicos relevantes y al refuerzo de los sistemas de predicción y comunicación de avisos. Su salida abre ahora un proceso de transición en la dirección de AEMET, a la espera del nombramiento de una nueva persona responsable.

Desde el Ejecutivo han agradecido su labor durante el tiempo al frente de la agencia, destacando su contribución al desarrollo de los servicios meteorológicos y a la mejora de la información climática. Mientras tanto, el organismo continuará con su actividad habitual, centrado en el seguimiento de fenómenos atmosféricos y la prestación de servicios a ciudadanos e instituciones.