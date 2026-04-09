El Gobierno amplía las plazas de acogida para menores migrantes hasta superar las 17.000

El Gobierno ha decidido incrementar la capacidad de las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados, elevando el número total de plazas de 16.016 a 17.081. Esta ampliación responde al aumento de llegadas registrado en los últimos meses y a la necesidad de reforzar los recursos disponibles para garantizar una atención adecuada a estos menores.

La medida implica una redistribución del esfuerzo entre territorios, con el objetivo de equilibrar la carga asistencial y mejorar la coordinación entre administraciones. Desde el Ejecutivo se subraya que el sistema de acogida debe adaptarse a la realidad migratoria actual, asegurando tanto la protección de los menores como su integración en condiciones dignas.

El refuerzo de plazas se enmarca en la estrategia estatal de atención a la infancia migrante, que contempla la colaboración con las comunidades autónomas y entidades sociales. Asimismo, el Gobierno insiste en la importancia de mantener un enfoque centrado en los derechos del menor, priorizando su bienestar y acceso a servicios básicos como educación, atención sanitaria y apoyo social.