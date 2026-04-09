Consumo lanza ayudas por tres millones para reforzar a las asociaciones de consumidores

El Ministerio de Consumo ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones de consumidores, dotada con un presupuesto total de tres millones de euros. El objetivo de estas ayudas es fortalecer la labor de estas organizaciones en la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como impulsar proyectos de información, formación y asesoramiento en materia de consumo.

Las subvenciones están orientadas a financiar iniciativas que promuevan un consumo responsable, la educación en hábitos sostenibles y la protección frente a prácticas abusivas. Además, se busca apoyar el funcionamiento de estas entidades para que puedan ampliar su capacidad de actuación y llegar a un mayor número de usuarios en todo el territorio.

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, valorando aspectos como la calidad de los proyectos, su impacto social y la experiencia de las organizaciones solicitantes. Con esta medida, el Gobierno pretende consolidar el papel de las asociaciones como agentes clave en la defensa de los consumidores.