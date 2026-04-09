CaixaForum Madrid inaugura ‘Soy Asurbanipal’, muestra con 158 piezas del British Museum del «rey de Asiria y del mundo»

9 Abr 2026 por Redacción Irispress

El centro cultural CaixaForum Madrid ha inaugurado la exposición ‘Soy Asurbanipal’, una ambiciosa muestra que reúne 158 piezas procedentes del British Museum para acercar al público la figura de uno de los grandes monarcas de la antigua Mesopotamia. La exposición recorre la vida y el legado de Asurbanipal, quien se proclamó “rey de Asiria y del mundo” durante el siglo VII a.C.

A través de relieves, esculturas, tablillas cuneiformes y objetos arqueológicos, la muestra permite explorar el poder político, militar y cultural del imperio asirio en su momento de máximo esplendor. Entre las piezas destacan representaciones de cacerías reales, escenas de guerra y documentos que reflejan la importancia de la escritura y el conocimiento en la corte de Asurbanipal, considerado también uno de los primeros grandes coleccionistas de textos de la historia.

La exposición propone una mirada completa sobre el contexto histórico y la figura del monarca, combinando rigor arqueológico con un enfoque divulgativo. Con esta iniciativa, CaixaForum refuerza su programación cultural en Madrid, ofreciendo al visitante una oportunidad única de acercarse a una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad.