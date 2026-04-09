Avisos por temporal en cuatro comunidades mientras el sureste registra subidas de hasta 10ºC

El episodio de inestabilidad que atraviesa la península ha activado avisos en cuatro comunidades autónomas por fenómenos como fuertes rachas de viento, oleaje significativo y tormentas localmente intensas. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de condiciones adversas especialmente en zonas costeras y áreas del interior, donde se prevén precipitaciones acompañadas de aparato eléctrico.

En contraste, el sureste peninsular experimentará un ascenso notable de las temperaturas, con incrementos que podrían alcanzar hasta los 10 grados en algunas zonas. Este contraste térmico responde a la entrada de masas de aire diferenciadas, que provocan una situación meteorológica marcada por la variabilidad y los cambios bruscos.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles incidencias derivadas del temporal, tanto en carretera como en actividades al aire libre. Asimismo, se aconseja seguir la evolución de los avisos meteorológicos, ya que la situación podría modificarse a lo largo de las próximas horas en función del avance del frente.