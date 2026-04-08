Trump plantea aliviar la presión en Ormuz y anticipa una nueva etapa de prosperidad en Oriente Próximo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su Administración contribuiría a “descongestionar” el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial, y ha apuntado a la posibilidad de una futura “Edad de Oro” en Oriente Próximo si se consolidan avances en materia de estabilidad regional.

Sus declaraciones se producen en un contexto marcado por las tensiones recientes en la zona y por los esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad del tránsito marítimo. Trump ha defendido que una mayor implicación estadounidense podría facilitar la normalización de la situación y favorecer acuerdos que impulsen tanto la seguridad como la actividad económica en la región.

El exmandatario ha vinculado este escenario a un posible ciclo de crecimiento y cooperación entre países de Oriente Próximo, condicionado en gran medida por la evolución de las relaciones internacionales y los equilibrios geopolíticos. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto clave cuya estabilidad resulta determinante para los mercados energéticos globales.