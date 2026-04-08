Temporal en gran parte del país: lluvias, viento y oleaje activan avisos en seis comunidades

8 Abr 2026 por Redacción Irispress

La llegada de un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica ha puesto en aviso a seis comunidades autónomas por fenómenos adversos como tormentas, fuertes rachas de viento y oleaje intenso. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el temporal afecta especialmente a zonas costeras y áreas del interior, donde se prevén precipitaciones localmente intensas y condiciones marítimas complicadas.

Este escenario meteorológico vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas en el suroeste peninsular, rompiendo la tendencia de días anteriores. El cambio se debe a la entrada de una masa de aire más fresca e inestable, que favorecerá la formación de nubosidad y episodios tormentosos a lo largo de la jornada.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre, ante la posibilidad de fenómenos adversos puntualmente intensos. Asimismo, se aconseja seguir la evolución de los avisos oficiales, ya que la situación podría variar en función de la evolución del temporal en las próximas horas.