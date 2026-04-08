Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva parten como favoritos en los Premios de la Academia de la Música

8 Abr 2026 por Redacción Irispress

Los artistas Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva se perfilan como los principales aspirantes en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música, consolidándose como algunos de los nombres más destacados del panorama musical actual. Sus trabajos recientes, tanto en el ámbito comercial como en el artístico, les han situado en una posición privilegiada de cara a esta cita con la industria.

La diversidad de estilos y propuestas que representan estos artistas refleja el momento de gran dinamismo que vive la música española, con una escena en la que conviven el pop, la música urbana, el indie y las nuevas corrientes de autor. En este contexto, la Academia reconoce no solo el éxito en ventas o reproducciones, sino también la innovación y la capacidad de conectar con el público.

La gala, que reunirá a profesionales del sector y figuras destacadas de la música, servirá como escaparate del talento nacional y como punto de encuentro para una industria en constante evolución. La expectación es alta ante unos premios que, en su tercera edición, continúan ganando relevancia dentro del calendario cultural.