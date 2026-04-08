Los afectados de Adamuz critican la falta de avances tras su encuentro con Adif

Las víctimas y familiares afectados por el suceso registrado en Adamuz han expresado su malestar tras la reunión mantenida con Adif, al considerar que el encuentro no ha servido para aclarar responsabilidades ni ofrecer respuestas concretas. Según han señalado, salen de la reunión con la sensación de que “no se ha avanzado” en los aspectos clave que llevan tiempo reclamando.

Durante el encuentro, los representantes de los afectados trasladaron sus inquietudes sobre la seguridad ferroviaria y la gestión del incidente, así como la necesidad de obtener explicaciones más detalladas sobre lo ocurrido. Sin embargo, aseguran que las respuestas recibidas han sido insuficientes y que persisten dudas importantes sobre las circunstancias del suceso.

Los afectados han insistido en la necesidad de mantener el diálogo abierto, pero reclaman mayor transparencia y compromisos firmes por parte de las autoridades y de Adif. Mientras tanto, continúan a la espera de que se produzcan avances que permitan esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades.