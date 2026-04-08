Las ONG instan a ampliar la ‘X solidaria’ en la renta entre quienes aún no la marcan

8 Abr 2026 por Redacción Irispress

Las organizaciones sociales han intensificado su llamamiento para que más contribuyentes marquen la denominada ‘X solidaria’ en su declaración de la renta, una opción que todavía no selecciona cerca de la mitad de los ciudadanos. Según entidades como la Plataforma de ONG de Acción Social, alrededor del 49,5% de los declarantes no activa esta casilla, lo que supone una oportunidad perdida para destinar parte de los impuestos a fines sociales sin coste adicional.

A través de esta iniciativa, los contribuyentes pueden asignar un porcentaje de su cuota íntegra a proyectos de carácter social gestionados por ONG, orientados a colectivos vulnerables como personas mayores, infancia, personas con discapacidad o familias en situación de exclusión. Desde el sector destacan que marcar esta opción no implica pagar más ni recibir menos en la devolución, pero sí incrementa los recursos disponibles para programas de atención y apoyo.

Las organizaciones subrayan la importancia de este gesto en un contexto de creciente demanda de ayuda social, e insisten en la necesidad de mejorar la información y sensibilización para aumentar el número de personas que optan por esta casilla. Con ello, buscan consolidar una vía de financiación clave para mantener y ampliar sus actuaciones en todo el territorio.