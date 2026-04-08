Estados Unidos e Irán acuerdan una tregua temporal

Estados Unidos y Irán han alcanzado un acuerdo para establecer un alto el fuego de dos semanas en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico, con el objetivo prioritario de avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. Este paso busca reducir la escalada militar y facilitar la reanudación del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El entendimiento, de carácter provisional, abre una ventana para la negociación diplomática entre ambas partes, que mantienen diferencias profundas pero coinciden en la necesidad de garantizar la seguridad en la zona. El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo, se ha visto afectado en las últimas semanas por incidentes que han elevado la preocupación internacional.

Durante este periodo de tregua, se espera que se intensifiquen los contactos para establecer mecanismos que aseguren la libre navegación y eviten nuevos episodios de confrontación. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación, consciente del impacto que cualquier alteración en esta vía estratégica puede tener sobre los mercados energéticos y la estabilidad global.