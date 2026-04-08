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El visionado en diferido gana peso y ya representa el 5% del consumo televisivo diario
8 Abr 2026 por Redacción Irispress
El consumo de televisión en diferido continúa consolidándose como una de las tendencias clave en los hábitos audiovisuales. Durante el mes de marzo, este tipo de visionado alcanzó una media de 8 minutos por persona al día, lo que supone ya el 5% del total del consumo televisivo, según los últimos datos publicados por Barlovento Comunicación.
Este incremento refleja el cambio progresivo en la forma en que los espectadores acceden a los contenidos, con una mayor flexibilidad para ver programas fuera de su horario de emisión tradicional. El auge de las plataformas digitales, los servicios bajo demanda y las funcionalidades de grabación han contribuido a impulsar este modelo, especialmente entre los públicos más habituados al consumo digital.
Pese a este avance, el consumo en directo sigue siendo mayoritario, lo que indica que la televisión lineal mantiene un papel relevante dentro del ecosistema audiovisual. No obstante, la tendencia apunta a una convivencia cada vez más equilibrada entre ambos formatos, en línea con la evolución de las preferencias de la audiencia.