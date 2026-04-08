Cultura impulsa ayudas para traducir obras entre lenguas oficiales con una dotación de 200.000 euros

El Ministerio de Cultura ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la traducción de libros entre las distintas lenguas oficiales del Estado, con un presupuesto total de 200.000 euros. Esta iniciativa busca reforzar la circulación de obras literarias dentro del territorio nacional y facilitar el acceso de los lectores a contenidos publicados en castellano, catalán, gallego o euskera.

Las ayudas están dirigidas principalmente a editoriales que deseen traducir y publicar títulos en una lengua distinta a la original, contribuyendo así a la diversidad lingüística y cultural. Con este programa, el departamento pretende apoyar la industria editorial y promover un mayor conocimiento mutuo entre las distintas tradiciones literarias del país.

El plazo y las condiciones de la convocatoria se han establecido conforme a los criterios habituales de concurrencia competitiva, valorando aspectos como la calidad del proyecto, el interés cultural de la obra y su viabilidad editorial. Con ello, Cultura refuerza su apuesta por la pluralidad lingüística como elemento clave del patrimonio cultural.