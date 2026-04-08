Artemis II capta una imagen inédita de la Tierra desde la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II ha logrado un hito histórico al capturar una imagen de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, una perspectiva inédita hasta ahora en la exploración espacial. La instantánea ofrece una visión única de nuestro planeta suspendido en la inmensidad del espacio, enmarcado por el entorno lunar y alejado de la mirada directa desde la Tierra.

Este avance se enmarca en el programa Programa Artemis, impulsado por la NASA, cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte. La captura de esta imagen no solo tiene valor simbólico, sino también científico, al aportar nuevos datos sobre la observación del planeta desde posiciones hasta ahora poco exploradas.

Los responsables de la misión destacan que este tipo de logros refuerza el papel de Artemis como una nueva era en la exploración lunar, combinando tecnología avanzada y cooperación internacional. La fotografía se convierte así en un nuevo icono de la exploración espacial contemporánea, comparable a otras imágenes históricas que cambiaron la percepción de la Tierra desde el espacio.