CaixaBank ofrece una PlayStation 5 para captar nuevas nóminas

7 Abr 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank relanza su campaña de captación de nóminas ofreciendo una PlayStation 5 como incentivo. Los clientes que domicilien ingresos de al menos 2.500 euros podrán obtenerla sin coste, reforzando la captación de clientes vinculados.

La promoción es válida para nuevas domiciliaciones entre marzo y abril. Según el nivel de ingresos, los usuarios reciben cupones de 200 a 400 euros para canjear en Facilitea y acceder a la consola con diferente aportación económica.

Entre los requisitos destacan tener una cuenta activa, domiciliar recibos, realizar pagos con tarjeta y mantener las condiciones durante 24 meses, además de continuar como cliente.

Una nómina con premio

La entidad ya contaba con incentivos económicos: hasta 250 euros por domiciliar nóminas superiores a 1.500 euros. También ofrece alternativas como televisores, productos tecnológicos o cupones para compras en Facilitea.

Más captación y más altas digitales

CaixaBank refuerza su estrategia de crecimiento, alcanzando 18,87 millones de clientes en España. Impulsa además la contratación digital con una cuenta online sin comisiones, que creció un 30 % en 2025.

Como incentivo adicional, ofrece un año gratis de Movistar Plus+ al abrir cuenta, activar Bizum y usar la tarjeta. Esto incluye ventajas como gestión online, tarjeta gratuita y cashback.

CaixaBank, líder en innovación

La entidad apuesta por la innovación tecnológica con equipos especializados y su filial CaixaBank Tech. Su objetivo es mejorar la experiencia del cliente, ofrecer servicios personalizados y avanzar en la transformación digital del sector financiero.