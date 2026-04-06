Un total de 27 personas han fallecido en las carreteras españolas desde el inicio de Semana Santa

6 Abr 2026 por Redacción Irispress

Un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras españolas desde el comienzo de la operación especial de Semana Santa. La cifra refleja el impacto del elevado volumen de desplazamientos en uno de los periodos con mayor movilidad del año, en el que millones de conductores se desplazan hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Preocupación por la siniestralidad

Las autoridades de tráfico han mostrado su preocupación por estos datos y han insistido en la necesidad de extremar la precaución al volante. Factores como las distracciones, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol siguen estando entre las principales causas de los siniestros.

La operación continuará en los próximos días, coincidiendo con nuevas fases de salida y retorno. Desde la DGT se recuerda la importancia de planificar los viajes, respetar las normas de circulación y mantener una conducción responsable para evitar que aumente el número de víctimas.