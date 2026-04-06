Santiago Segura se consolida como ‘Rey de la taquilla’ con Torrente presidente, mayor éxito español en la última década

Santiago Segura ha vuelto a liderar la taquilla con Torrente presidente, que se ha convertido en la película española más exitosa de los últimos diez años. La nueva entrega de la saga ha logrado cifras destacadas de recaudación y asistencia, consolidando una vez más el fuerte tirón del personaje entre el público.

Un fenómeno comercial que se mantiene

El éxito de la cinta confirma la capacidad de Segura para conectar con la audiencia y generar grandes resultados en salas, en un contexto marcado por la competencia de las plataformas digitales. La película mantiene el tono irreverente y humorístico que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios.

Con este nuevo logro, el cineasta refuerza su posición como uno de los nombres más rentables del cine español. Su trayectoria demuestra la vigencia de las comedias comerciales en la industria y su papel clave en la recuperación de espectadores en las salas.