Ocho detenidos en Palma por una trama de empadronamientos ilegales de extranjeros

6 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Policía ha detenido a ocho personas y ha desarticulado un grupo criminal dedicado a empadronar de forma ilegal a ciudadanos extranjeros en Palma. La organización facilitaba inscripciones fraudulentas en el padrón municipal con el objetivo de obtener beneficios administrativos y regularizar situaciones de forma irregular.

Empadronamientos ficticios para obtener ventajas

Según la investigación, el grupo utilizaba domicilios en los que figuraban empadronadas numerosas personas sin residir realmente en ellos. A cambio de dinero, ofrecían este servicio para facilitar trámites como el acceso a prestaciones o la regularización administrativa.

Las detenciones son el resultado de una operación policial que ha permitido desmantelar la red y poner fin a estas prácticas. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la trama y posibles implicados.