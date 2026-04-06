Las Becas MEC 2026/2027 se podrán solicitar desde este 7 de abril

6 Abr 2026 por Redacción Irispress

El plazo para solicitar las Becas MEC correspondientes al curso 2026/2027 se abrirá este 7 de abril, permitiendo a estudiantes de distintos niveles educativos acceder a estas ayudas públicas. La convocatoria incluye becas para enseñanzas universitarias y no universitarias, con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad en los estudios.

Ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades

Las becas cubren distintos conceptos, como matrícula, cuantías fijas ligadas a la renta o residencia y ayudas variables en función de la situación económica del estudiante. El Ministerio de Educación recuerda la importancia de presentar la solicitud dentro del plazo establecido, aunque aún no se conozcan las notas o el centro definitivo.

Este programa se consolida como una herramienta clave para apoyar a miles de estudiantes cada año. Las autoridades insisten en que estas ayudas contribuyen a reducir las desigualdades y a garantizar que ningún alumno abandone sus estudios por motivos económicos.