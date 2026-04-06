Irán confirma la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque de EEUU e Israel

Las autoridades iraníes han confirmado la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel. El fallecimiento de este alto cargo supone un nuevo golpe para la estructura militar iraní en un contexto de creciente escalada en Oriente Próximo.

Aumenta la tensión en la región

Desde Teherán han condenado el ataque y han advertido de posibles represalias, aunque no han detallado las circunstancias exactas en las que se produjo ni el alcance de la operación. La pérdida de una figura clave en el ámbito de la inteligencia refuerza la gravedad de la situación y eleva la incertidumbre sobre los próximos movimientos.

La comunidad internacional sigue con preocupación estos acontecimientos, ante el riesgo de una intensificación del conflicto. Analistas señalan que este tipo de acciones contra mandos de alto nivel pueden desencadenar respuestas que agraven aún más la inestabilidad en la región.