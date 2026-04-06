Endesa y Cruz Roja impulsan la campaña ‘Cita bono social’ para apoyar a personas vulnerables

Endesa y Cruz Roja han puesto en marcha la campaña ‘Cita bono social’, una iniciativa destinada a asesorar a personas en situación de vulnerabilidad sobre cómo acceder al bono social eléctrico. El objetivo es facilitar el acceso a este recurso y garantizar que quienes cumplen los requisitos puedan beneficiarse de descuentos en su factura de la luz.

Información y acompañamiento personalizado

La campaña ofrece orientación individualizada para resolver dudas sobre los requisitos, el proceso de solicitud y la documentación necesaria. A través de este servicio, ambas entidades buscan reducir las barreras administrativas y mejorar el acceso a las ayudas energéticas.

Desde Endesa y Cruz Roja destacan la importancia de este tipo de iniciativas en un contexto de encarecimiento energético, subrayando su compromiso con la protección de los colectivos más vulnerables. La campaña pretende llegar a un mayor número de personas que, pese a tener derecho al bono social, aún no lo han solicitado.