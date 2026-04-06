El Museo del Romanticismo bate récord de visitantes en marzo con más de 26.000 personas

El Museo del Romanticismo ha registrado en marzo su mejor cifra de visitantes, superando las 26.000 personas en un solo mes. Este dato marca un récord para la institución y refleja el creciente interés del público por este espacio cultural ubicado en Madrid, dedicado a la vida y el arte del siglo XIX.

Un impulso al interés por la cultura y el patrimonio

Desde el museo destacan que el aumento de visitantes responde tanto a la programación expositiva como a las actividades culturales y educativas desarrolladas en las últimas semanas. La combinación de exposiciones temporales, visitas guiadas y propuestas divulgativas ha contribuido a atraer a un público diverso.

Este récord se enmarca en una tendencia al alza en la afluencia a museos y centros culturales, especialmente en grandes ciudades. La cifra refuerza el papel del Museo del Romanticismo como referente en la difusión del patrimonio histórico y artístico, consolidando su atractivo dentro de la oferta cultural.