Detenido en Toledo un año después de fugarse tras apuñalar a su expareja con un destornillador

6 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Policía ha detenido en Toledo a un hombre que permanecía fugado desde hace un año tras presuntamente apuñalar a su expareja con un destornillador. La detención pone fin a la búsqueda del sospechoso, que se encontraba en paradero desconocido desde que ocurrieron los hechos.

Fin a la fuga y proceso judicial en marcha

El arresto se ha producido tras diversas actuaciones policiales para localizar al individuo, que ahora ha sido puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso se enmarca en el ámbito de la violencia de género y ha generado preocupación por la gravedad de la agresión. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de situaciones y de utilizar los recursos de protección disponibles para las víctimas.