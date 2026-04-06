Artemis II realiza una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta hacia la Luna el quinto día de misión

La misión Artemis II ha realizado con éxito una maniobra de corrección de trayectoria en su quinto día de viaje, una operación fundamental para asegurar que la nave mantenga la ruta prevista hacia la Luna. Este tipo de ajustes permiten corregir pequeñas desviaciones acumuladas desde el lanzamiento y optimizar el consumo de combustible.

Precisión en el camino hacia el entorno lunar

La maniobra ha sido ejecutada mediante el encendido controlado de los motores de la nave, bajo supervisión de los equipos en Tierra. Gracias a esta intervención, la trayectoria se ha alineado con mayor exactitud con el plan de vuelo, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la misión.

Artemis II supone un paso clave en el regreso de la exploración tripulada al entorno lunar. Este tipo de operaciones técnicas refuerzan la seguridad y viabilidad del viaje, en un programa que servirá de base para futuras misiones con alunizaje y, a largo plazo, para el desarrollo de misiones a Marte.