Al menos trece muertos en ataques contra una zona residencial en el sur de Teherán

6 Abr 2026 por Redacción Irispress

Al menos trece personas han fallecido en un ataque contra una zona residencial en el sur de Teherán, según han informado fuentes oficiales. El impacto ha causado graves daños en varios edificios y ha provocado escenas de destrucción en un área densamente poblada, donde los servicios de emergencia han actuado de inmediato.

Rescate entre escombros y alta tensión

Equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles supervivientes, mientras se atiende a los heridos y se evalúa el alcance total de los daños. Por el momento, no se ha confirmado la autoría del ataque, aunque se produce en un contexto de creciente tensión en la región.

El suceso ha generado preocupación a nivel internacional, ante el riesgo de una escalada mayor del conflicto. Analistas advierten de que los ataques sobre zonas residenciales aumentan la gravedad de la situación y complican cualquier intento de desescalada en Oriente Próximo.