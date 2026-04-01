Trump prevé el fin de su ofensiva en Irán en dos o tres semanas y da por hecho que «no tendrá armas nucleares»

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ofensiva en Irán podría concluir en un plazo de “dos o tres semanas”, al tiempo que ha afirmado que el país “no tendrá armas nucleares”. Sus declaraciones apuntan a una posible fase final del conflicto, aunque sin detallar los pasos concretos para su resolución.

Confianza en los objetivos militares

Trump ha defendido que las operaciones están logrando sus objetivos estratégicos y ha mostrado confianza en que la presión ejercida impedirá el desarrollo nuclear iraní. No obstante, no ha precisado si estas previsiones dependen de avances sobre el terreno o de posibles acuerdos diplomáticos.

La situación sigue siendo incierta y marcada por la tensión en la región. La comunidad internacional mantiene la atención sobre los acontecimientos, ante el impacto que cualquier desenlace pueda tener en la estabilidad de Oriente Próximo.