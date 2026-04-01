Propuesta de Ocio: CaixaForum Girona ahonda en el significado simbólico de las plantas en las colecciones del Museo del Prado

CaixaForum Girona presenta La botánica en el arte. Las plantas en las colecciones del Museo del Prado, una exposición inédita que reúne 53 obras procedentes del Museo Nacional del Prado.

La propuesta invita a reinterpretar grandes obras maestras poniendo el foco en un elemento habitualmente secundario: el mundo vegetal, clave en la construcción de significados artísticos.

Presentación y contexto

La muestra ha sido presentada por figuras como Anna Colomer, Alfonso Palacio y el comisario Eduardo Barba.

Se trata de la tercera colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y el Museo del Prado, dentro de una alianza iniciada en 2011 para acercar su colección al público.

La exposición puede visitarse del 25 de marzo al 23 de agosto de 2026 y dialoga con el evento floral Temps de Flors.

Mirar lo que normalmente pasa desapercibido

El eje de la exposición es claro: cambiar la forma de mirar.

En lugar de centrarse en los protagonistas habituales, la muestra propone fijarse en los detalles secundarios, donde las plantas adquieren un papel fundamental.

Las especies vegetales no son decorativas:

Aportan significado simbólico

Introducen referencias culturales y políticas

Refuerzan el relato emocional de las obras

Además, esta mirada conecta con una reflexión actual: combatir la llamada “ceguera vegetal” y recuperar la atención hacia la naturaleza.

Arte, naturaleza y conciencia contemporánea

La exposición plantea que los artistas del pasado ya entendían la importancia del mundo vegetal.

Por eso, representaban plantas con gran precisión, sabiendo que enriquecían el significado de la escena.

Hoy, esta lectura adquiere una nueva dimensión en un contexto marcado por el debate ecológico, donde reconocer el valor de las plantas es clave para entender el equilibrio de los ecosistemas.

Un enfoque multidisciplinar

Comisariada por Eduardo Barba, con la colaboración de Beatriz Sánchez Torija, la muestra combina distintas disciplinas:

Historia del arte

Botánica

Investigación científica

El resultado es una lectura más precisa y profunda de las obras, basada tanto en la observación artística como en el conocimiento de las especies representadas.

Una selección transversal de obras

La exposición reúne piezas de diferentes épocas, estilos y técnicas:

Pintura flamenca y del norte de Europa

Escuelas italiana, francesa y española

Escultura y artes decorativas

El criterio no es cronológico, sino temático: todas las obras están conectadas por la presencia relevante de elementos botánicos.

Esto permite establecer diálogos inesperados entre obras distantes en el tiempo, unidas por una misma planta o simbolismo.

Diálogo con la fotografía contemporánea

Uno de los elementos clave es la incorporación de imágenes de la artista Paula Codoñer.

Estas fotografías permiten:

Identificar con precisión las especies representadas

Comparar la pintura con la planta real

Descubrir detalles que podrían pasar desapercibidos

No son un recurso didáctico aislado, sino parte integral del discurso expositivo.

Una experiencia multisensorial

La exposición va más allá de lo visual.

Incluye estaciones olfativas diseñadas por la perfumista Luz Vaquero, en colaboración con Iberchem.

Estas permiten:

Asociar aromas reales a las plantas representadas

Generar una experiencia más inmersiva y emocional

Accesibilidad y mediación cultural

La muestra incorpora medidas para garantizar el acceso a todos los públicos:

Textos en lectura fácil

Versiones con macrocaracteres y braille

Recursos para reducir barreras cognitivas y visuales

Todo ello responde al objetivo de la Fundación ”la Caixa” de democratizar la cultura.

Una forma renovada de entender el Prado

En conjunto, la exposición propone una lectura distinta de las colecciones del Prado:

El mundo vegetal como hilo conductor del arte

A través de esta perspectiva, se demuestra que las plantas no solo acompañan a las obras, sino que estructuran su significado y conectan siglos de historia artística.