Más de 185.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2025, según el CGPJ

1 Abr 2026 por Redacción Irispress

Un total de 185.188 mujeres fueron víctimas de violencia de género en España durante 2025, lo que supone un incremento del 0,7% respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra confirma la persistencia de esta problemática, con un ligero repunte tras los registros de 2024.

Leve aumento y continuidad del problema

El incremento refleja una tendencia de estabilidad en niveles elevados, lo que mantiene la preocupación en el ámbito institucional y social. Los datos incluyen denuncias presentadas y casos registrados en los juzgados especializados, que siguen siendo un indicador clave para medir la evolución de la violencia de género.

Expertos y organismos insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas. Además, subrayan la importancia de la coordinación entre administraciones y de seguir impulsando políticas que contribuyan a reducir este tipo de violencia.