Los rebeldes hutíes reivindican un tercer ataque sobre Israel en plena ofensiva contra Irán

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado un tercer ataque contra Israel en el contexto de la actual ofensiva vinculada al conflicto con Irán. El anuncio se produce en un momento de creciente tensión en Oriente Próximo, con múltiples actores implicados en la escalada.

Ampliación del conflicto y riesgo regional

Según el grupo, el ataque forma parte de su respuesta a los acontecimientos en la región, aunque no se han detallado de forma precisa los objetivos ni el alcance de la acción. Las autoridades israelíes, por su parte, mantienen activados los sistemas de defensa y vigilancia ante posibles nuevos incidentes.

La implicación de los hutíes añade un nuevo frente al conflicto y aumenta la preocupación internacional por una extensión mayor de las hostilidades. Analistas advierten de que la participación de actores regionales podría complicar aún más la situación y dificultar cualquier intento de desescalada.