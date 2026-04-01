La Biblioteca Nacional incorpora el legado de la pianista y compositora Diana Pey Casado

1 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Biblioteca Nacional de España ha recibido el legado documental de la pianista y compositora Diana Pey Casado, un fondo que permitirá preservar y difundir su trayectoria artística. La incorporación incluye partituras, manuscritos y otros materiales que reflejan su actividad creativa y su aportación al ámbito musical.

Conservación y difusión del patrimonio musical

El archivo pasará a formar parte de los fondos de la institución, donde será catalogado y puesto a disposición de investigadores y público especializado. Desde la Biblioteca destacan el valor de este tipo de donaciones para enriquecer el patrimonio cultural y garantizar su conservación a largo plazo.

La llegada de este legado refuerza el papel de la Biblioteca Nacional como referente en la custodia de fondos documentales de relevancia. Además, contribuye a visibilizar la obra de figuras vinculadas a la música y la creación contemporánea.