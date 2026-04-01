Ingeniería, Informática y Medicina, estudios universitarios con mejor empleabilidad y condiciones laborales, según CYD

1 Abr 2026 por Redacción Irispress

Las titulaciones vinculadas a Ingeniería, Informática y Medicina se sitúan entre las que ofrecen mejores perspectivas laborales y condiciones de empleo en España, según el informe de la Fundación CYD. Estos estudios destacan por sus altas tasas de inserción laboral, estabilidad en el empleo y mejores niveles salariales frente a otras ramas académicas.

Alta inserción y mejores condiciones laborales

El análisis revela que los graduados en ámbitos técnicos como Ingeniería e Informática presentan mayores tasas de afiliación a la Seguridad Social y contratos indefinidos, lo que indica una inserción más rápida y estable en el mercado laboral. En el caso de Medicina, sobresale especialmente su elevada empleabilidad, con tasas cercanas al 94% y salarios superiores a la media.

Estos resultados se explican, en gran parte, por la alta demanda de perfiles técnicos y sanitarios, así como por la escasez de profesionales en estos sectores. Además, los titulados en estas áreas suelen acceder con mayor frecuencia a puestos acordes a su nivel formativo.

Diferencias con otras áreas de estudio

Frente a estos datos, otras ramas como Artes y Humanidades o algunas Ciencias Sociales presentan mayores dificultades de inserción laboral y peores condiciones salariales. El informe subraya que la empleabilidad depende en gran medida del ámbito de estudio, lo que convierte la elección de carrera en un factor clave para el futuro profesional.