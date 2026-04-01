El Gobierno destina 800 millones a impulsar la ciencia y el sector espacial

El Gobierno ha aprobado una inversión de 800 millones de euros destinada a programas de ciencia y espacio, con el objetivo de reforzar la investigación, la innovación tecnológica y la capacidad industrial en estos ámbitos estratégicos. La medida busca consolidar el posicionamiento de España en sectores clave para el desarrollo económico y científico.

Impulso a la investigación y la industria tecnológica

La financiación se dirigirá a proyectos vinculados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la participación en iniciativas espaciales, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se pretende fortalecer la colaboración entre centros de investigación, universidades y empresas del sector.

Desde el Ejecutivo destacan que esta inversión contribuirá a generar empleo cualificado, atraer talento y mejorar la competitividad del tejido productivo. El plan se enmarca en una estrategia más amplia para potenciar la I+D+i y avanzar en la transformación tecnológica del país.