El consumo de televisión cae en marzo a 4 horas y 44 minutos diarios

El tiempo medio de consumo de televisión en marzo se situó en 4 horas y 44 minutos por persona al día, lo que supone un descenso de once minutos respecto al mismo mes del año anterior. La cifra confirma la tendencia a la baja en el consumo de televisión tradicional.

Cambio de hábitos hacia nuevas plataformas

Este descenso refleja el cambio progresivo en los hábitos de consumo audiovisual, con un creciente protagonismo de las plataformas digitales y los contenidos bajo demanda. Cada vez más usuarios optan por servicios de streaming y formatos más flexibles frente a la programación lineal.

Los expertos señalan que esta evolución seguirá marcando el sector en los próximos años, obligando a las cadenas tradicionales a adaptarse a nuevas formas de consumo. La fragmentación de audiencias y la digitalización continúan redefiniendo el panorama audiovisual.