Cuenta atrás para la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna tras más de 50 años

La misión Artemis II entra en su fase final de preparación con el objetivo de llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna, en lo que supondrá el regreso de una tripulación humana al entorno lunar más de medio siglo después de las últimas misiones del programa Apolo. El lanzamiento marcará un hito clave en la nueva era de exploración espacial.

Un paso decisivo en el regreso a la Luna

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y servirá para probar los sistemas de la nave Orion en condiciones reales. La tripulación realizará un viaje alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, en una operación fundamental para futuras misiones que prevén alunizajes en los próximos años.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia liderada por la NASA, con la colaboración de agencias internacionales, para establecer una presencia sostenida en la Luna. Además, se considera un paso previo esencial para futuras misiones a Marte y para el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales.