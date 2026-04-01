Congreso y Senado analizarán el impacto en la seguridad nacional de la regularización de migrantes

El Congreso y el Senado estudiarán las posibles repercusiones en la seguridad nacional del proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno. La Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha aprobado la creación de una ponencia específica para examinar esta medida, que afecta a cientos de miles de personas en situación irregular.

Un análisis impulsado en un contexto de debate político

El objetivo de este grupo de trabajo será evaluar cómo puede influir la regularización en ámbitos como la seguridad del Estado, el control de flujos migratorios o la coordinación con la Unión Europea. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox, mientras que otros grupos han mostrado su rechazo al considerar que introduce un enfoque alarmista.

La ponencia podrá solicitar información a las administraciones públicas y recabar comparecencias de expertos y responsables institucionales para elaborar un informe. Este análisis se centrará en el proceso aprobado por el Ejecutivo, que contempla regularizar a un elevado número de migrantes mediante cambios en la normativa vigente.

El debate refleja la división política en torno a la medida, que el Gobierno defiende como una herramienta de integración y reconocimiento de derechos, mientras que sus críticos advierten de posibles implicaciones en materia de seguridad y control administrativo.