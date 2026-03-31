Un total de 5.148 personas cambiaron de sexo en el Registro Civil en 2025

31 Mar 2026 por Redacción Irispress

Un total de 5.148 personas realizaron el cambio de sexo en el Registro Civil durante 2025, en aplicación de la normativa vigente que facilita este trámite administrativo. La cifra refleja el uso de este derecho en el marco legal actual, que permite la rectificación registral sin necesidad de requisitos médicos o judiciales.

Un proceso administrativo más accesible

El procedimiento se ha simplificado en los últimos años, permitiendo a las personas modificar su sexo registral mediante una declaración de voluntad, acompañada de un proceso garantista. Esta evolución normativa ha contribuido a hacer más accesible el reconocimiento legal de la identidad de género.

Los datos evidencian una consolidación de este derecho en España, en un contexto de debate social y político sobre su aplicación. Desde distintos ámbitos se subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos individuales en este tipo de procesos.