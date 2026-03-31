Once personas mueren en las carreteras en la primera fase de la operación de Semana Santa

31 Mar 2026 por Redacción Irispress

Un total de once personas han perdido la vida en accidentes de tráfico durante la primera fase de la operación especial de Semana Santa. El incremento de desplazamientos en estos días ha vuelto a poner de manifiesto los riesgos asociados a la circulación en periodos de alta movilidad.

Llamamiento a la prudencia al volante

Las autoridades de tráfico han insistido en la necesidad de extremar la precaución, respetar los límites de velocidad y evitar conductas de riesgo. Además, recuerdan la importancia de planificar los viajes y realizar paradas en trayectos largos para reducir la fatiga al volante.

La operación continuará en los próximos días con nuevas fases en las que se prevé un elevado número de desplazamientos. Desde la DGT subrayan que la prudencia es clave para evitar nuevos accidentes y reducir la siniestralidad en carretera.