Netanyahu evita fijar plazos en la guerra con Irán pero asegura avances “de más de la mitad”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha evitado concretar un calendario sobre la duración de la guerra contra Irán, aunque ha asegurado que ya se ha alcanzado “más de la mitad” de los objetivos marcados. Sus declaraciones reflejan la voluntad del Gobierno israelí de mantener la operación abierta, sin comprometerse a plazos concretos.

Una estrategia sin fechas y con objetivos en curso

Netanyahu ha subrayado que las operaciones continuarán hasta completar los objetivos establecidos, centrados en debilitar las capacidades estratégicas de Irán. La falta de un horizonte temporal definido apunta a un conflicto de duración incierta, condicionado por la evolución sobre el terreno.

El anuncio se produce en un contexto de elevada tensión en la región, con intercambios de ataques y advertencias entre ambos países. La comunidad internacional sigue de cerca la situación ante el riesgo de una escalada mayor que pueda afectar a la estabilidad de Oriente Próximo.