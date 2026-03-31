Los bancos de alimentos reparten más de 23.000 litros de leche tras las inundaciones

Los bancos de alimentos han distribuido más de 23.000 litros de leche entre las personas afectadas por las inundaciones provocadas por las últimas borrascas. La iniciativa forma parte de la respuesta solidaria para atender a las familias que han sufrido daños en sus viviendas y dificultades en el acceso a productos básicos.

Apoyo a las zonas más afectadas

El reparto se ha centrado en las áreas más golpeadas por el temporal, donde muchas personas han visto alterada su vida cotidiana. Las organizaciones han trabajado en coordinación con entidades locales y voluntarios para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Desde los bancos de alimentos destacan la importancia de la colaboración ciudadana y de las donaciones para hacer frente a este tipo de emergencias. La actuación se enmarca en un dispositivo más amplio de apoyo a los afectados, que continúa activo mientras se recupera la normalidad en las zonas damnificadas.