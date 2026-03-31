La Iglesia, llamada a actuar con “valentía” tras las restricciones en Jerusalén

La Red Internacional de Sacerdotes contra el Genocidio ha reclamado a la Iglesia que actúe con “valentía” ante las recientes prohibiciones y limitaciones registradas en Jerusalén. La organización considera que la situación requiere una respuesta firme en defensa de los derechos y la libertad religiosa en la zona.

Llamamiento a una postura más activa

Desde la red señalan que las restricciones afectan al desarrollo normal de actividades religiosas y al acceso a determinados espacios, lo que, a su juicio, supone un motivo de preocupación. Por ello, instan a las instituciones eclesiásticas a posicionarse de forma más contundente ante estos hechos.

El pronunciamiento se produce en un contexto de elevada tensión en la región, donde los acontecimientos recientes han generado reacciones en distintos ámbitos. La organización insiste en la necesidad de promover el diálogo y la protección de los derechos fundamentales en un escenario complejo.